Sanierung der B 26

Der Gemeinderat trifft sich am heutigen Montag, 25. März. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Schloss Trunstadt. Dabei geht es unter anderem um das Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungskonzept im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Viereth, Hauptstraße/ B 26 und um den Antrag der Spielvereinigung Trunstadt auf Gewährung eines Investitionszuschusses für den Einbau einer neuen Küche im Vereinshaus in Trunstadt. Weiter geht es um Informationen zur Durchführung der Europawahl am 26. Mai und die Festlegung der Entschädigung für die Wahlhelfer. red