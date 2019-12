Riedenberg 12.12.2019

Sanierung Brücke Mittelbach

Die Sanierung der Brücke über den Mittelbach bei Riedenberg steht am Donnerstag, 19. Dezember, unter anderem in der Gemeinderatssitzung zur Beratung an. Die Gemeinderäte treffen sich um 19.30 Uhr zur ...