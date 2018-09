Sanfte und effektive Körperkräftigung

Der TVE Gehülz bietet ab Donnerstag, 20. September, den Kurs "Ganzkörperkräftigung - sanft und effektiv" an. Die zehn Übungseinheiten finden immer donnerstags von 19.30 bis 20.45 Uhr in der Schulturnhalle statt. Mitzubringen sind Handtuch, Gymnastikmatte und Sportschuhe. Alle, die etwas für ihre Rumpf-, Bauch- und Rückenmuskulatur tun wollen, sind in diesem Kurs richtig. Der ganzheitliche Aspekt einer Wirbelsäulengymnastik wird mit Körperwahrnehmungsübungen, dem Einsatz kleiner Spiele, Musik und Entspannungsübungen Rechnung getragen. Gemeinsam werden die Muskelgruppen trainiert, die zur Vorbeugung und Bewältigung von Rückenproblemen notwendig sind. red