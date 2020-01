Sanft die Muskulatur trainieren beim TV 48

Der TV 48 Coburg startet in seiner Abteilung Gesundheitssport mit einem neuen Kurs: Das Gesundheitsprogamm "sanft und effektiv" ist an Erwachsene gerichtet, die bereits Rückenprobleme haben. In zehn Kurseinheiten wird mit ausgewählten Kräftigungs-, Dehn- und Koordinationsübungen die Muskulatur trainiert. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr in der Turnhalle der Heimatringschule. Das standardisierte Programm unter Leitung von Angela Köhn, Übungsleiterin für Prävention, kann von den Krankenkassen bezuschusst werden kann. Weitere Informationen unter www.tv1848coburg.de. Die Anmeldung erfolgt beim TV 48 Coburg in der Geschäftsstelle unter Telefon 09561/95269 oder per E-Mail an gabi.prusnat@tv1848coburg.de. red