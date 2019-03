Sandsteinmauer wird "rasiert"

In der Zeit von Montag, 10 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Sand die Sandsteinmauer am Anwesen einer Bäckerei beschädigt. An der Einmündung der Pfarrgasse in die Hauptstraße hatte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Abbiegen nach rechts in die Hauptstraße, den Eckpfosten mit seinem Fahrzeug "erwischt". Kratzspuren und Reifenabrieb wurden festgestellt. Da sich gegenüber eine Baustelle befindet und dort mehrere Firmen mit ihren Fahrzeugen Bauarbeiten ausführen, sind Befragungen und weitere Ermittlungen der Polizei notwendig. Der Schaden an der Sandsteinmauer und dem Eckpfosten beträgt 150 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Haßfurt unter Telefonnummer 09521/9270.