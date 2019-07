Am Sonntag, 21. Juli, wird um 10.30 Uhr im Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Georg die vom Heimat- und Verschönerungsverein in Auftrag gegebene Sandsteinfigur des Bischof Arnulf von Metz geweiht. Der Steinbildhauer Viktor Avetisyan hat den karolingischen Schutzheiligen der Bierbrauer in Stein gemeißelt, der in der Krypta im Bierkeller "Friedrichshöhe" auf dem Kellerberg aufgestellt wird. Dort kann er auf Anfrage besichtigt werden. red