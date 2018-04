Sandro Kirchner berichtet aus der Politik

Der CSU-Ortsverband Wartmannsroth trifft sich am Sonntag, 22. April, zur Ortshauptversammlung im Hotel-Restaurant "Zum Landgraf" in Wartmannsroth. Beginn ist um 18.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem ein Bericht von Sandro Kirchner (MdL) aus der Kreis- und Landespolitik sowie die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten in die besondere Kreisvertreterversammlung. sek