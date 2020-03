Sandra Ultsch ist Ansprechpartnerin

Mit einem Gottesdienst in der Schlosskirche in Mitwitz wurden elf ehrenamtliche Ansprechpartner für Kirchengemeinden in den Dekanaten Coburg und Kronach erneut beauftragt für ihren Dienst. Darunter war auch Sandra Ultsch aus Redwitz.

Sie wurde für die Kuratiegemeinde St. Michael ausgesandt. Die Beauftragten haben einen dreijährigen Kurs absolviert und tun ihren Dienst nun schon mehrere Jahre. In der Urkunde zur Beauftragung ist auch der Schwerpunkt ihrer Arbeit in den Gemeinden festgehalten. So ist sie u. a. zuständig für die Vorbereitung und Durchführung von Familiengottesdiensten, die Mithilfe bei der Koordination der liturgischen Feste, die Begleitung und Förderung ökumenischer Aktionen und die Kooperation mit den Pfarreien Marktgraitz und Lettenreuth.

Dekan Pötzl (Kronach) stellte in seiner Predigt die zunehmende Bedeutung von ehrenamtlichen Ansprechpartnern dar, insbesondere für Gemeinden, die ohne hauptamtliche kirchliche Mitarbeiter vor Ort sind. Verabschiedet aus dem Dienst als Ansprechpartnerin wurde Alexandra Pfadenhauer aus Redwitz mit dem Dank von Dekan Pötzl und Dekan Rebhan. red