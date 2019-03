Sandra Jilke übernimmt die VHS Knetzgau

Johanna Markfelder, die bisherige Leiterin der Außenstelle Knetzgau der Volkshochschule (VHS), übergibt ihr Amt an Sandra Jilke. Johanna Markfelder nimmt sich eine erfreuliche Auszeit, da sie gleich einem doppelten Mutterglück entgegensieht.

Damals noch als Johanna Eckert übernahm sie vor einem dreiviertel Jahr das Amt von Dorothea Krieger. Knetzgaus Bürgermeister Stefan Paulus dankte gemeinsam mit VHS-Geschäftsführer Holger Weininger und Bernhard Schurig, Leiter der Programmbereiche, der scheidenden Leiterin aus dem Gemeindeteil Oberschwappach mit einem Blumenpräsent.

Paulus zeigte sich erfreut, dass sich Sandra Jilke bereiterklärte, das Amt der Außenstellenleiterin so schnell wie möglich neu zu besetzen. In einer Übergangsphase stand Johanna Markfelder ihrer Nachfolgerin beratend zur Seite, um ein vielfältiges Kursangebot für das neue Programmheft, das zum Frühjahr erschien, zu erstellen.

Die neue Leiterin ist die Ehefrau des Zweiten Bürgermeisters Bernhard Jilke. Sandra Jilke engagiert sich schon einige Jahre im Dienste der Gemeinde in der Mittagsbetreuung an der Dreiberg-Schule in Knetzgau.

VHS-Geschäftsführer Holger Weininger sprach Johanna Markfelder seinen besonderen Dank für ihr Engagement aus, auch wenn es nur eine kurze Tätigkeit gewesen sei. Er dankte Knetzgaus Bürgermeister, dass er sich für einen reibungslosen Wechsel stark machte.

Die Außenstelle in Knetzgau gehört zu einer der größten in der VHS-Familie, wie Weininger feststellte. Er freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit der neuen Leiterin. "Die Arbeit steht und fällt mit dem Engagement in den Außenstellen", sagte Weininger. Für die zukünftige Arbeit sicherten sowohl die VHS als auch die Gemeinde der neuen Leiterin ihre Unterstützung zu. Für ihren Start ins Ehrenamt bekam Sandra Jilke ebenfalls ein Blumenpräsent überreicht. cr