Sander zogen zur Basilika

Auszeichnungen übergeben



Rund 60 Gläubige aus der Pfarrgemeinde Sand pilgerten nach Vierzehnheiligen. Dabei wurden mehrmalige Wallfahrer ausgezeichnet, wie aus einem Bericht der Pilgergruppe hervorgeht.Am späten Abend gegen 23 Uhr erteilte Diakon Bernhard Trunk den gut 60 Pilgern den Segen für eine gute Wallfahrt. Über Limbach, Eltmann und Ebelsbach ging es durch den Stettfelder Wald (wo sich noch einige Pilger anschlossen) nach Appendorf. Die Wallfahrer zogen an Godelhof vorbei bis nach Baunach, um sich bei einer längeren Frühstückspause zu stärken. Mit neuer Kraft ging es dann weiter zum Bahnhof nach Breitengüßbach. Mit dem Zug fuhren sie nach Lichtenfels. Die letzte Wegstrecke von Lichtenfels bis zur Basilika in Vierzehnheiligen wurde wieder per Fuß zurückgelegt, so dass die Pilgerschar am Vormittag gegen 9.30 Uhr das große Ziel erreichte.Am Nachmittag bestand die Möglichkeit, am Bußgottesdienst in der Kapelle des Diözesanhauses und um 18 Uhr an einer Andacht an der Grotte teilzunehmen. Das Wallfahreramt fand um 19 Uhr in der Basilika statt.Bevor man zur Lichterprozession auszog, gab es eine besondere Überraschung: Bernhard Krines und Egfried Gebhardt leiten seit 40 Jahren die Wallfahrt und erhielten von Pater Heribert Arens hierfür eine Urkunde. Ebenfalls geehrt wurden für 25-maliges Wallfahren Rudi Kraus, Dominik Mahr und Hildegard SchmittAm nächsten Morgen nahmen die Pilger um 9 Uhr am Wallfahrtsamt teil und vor der Mittagsandacht machten sich die Wallfahrer wieder auf den Heimweg in Richtung Bahnhof Lichtenfels. Von dort ging es mit dem Zug nach Zeil und dann zu Fuß nach Sand.Diakon Bernhard Trunk empfing am Ortseingang die Pilger und begleitete sie zur Pfarrkirche. Hier wurde für siebenmaliges Wallfahren Rene Gebhardt und für 14-malige Teilnahme Christian Lorz geehrt. Nach dem Lied "Leise sinkt der Abend nieder" und Dankesworten endete die Sander Vierzehnheiligenwallfahrt.