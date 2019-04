Sander U15 zeigt eine couragierte Vorstellung gegen das Spitzenteam

Die U19 des FC Sand war spielfrei, die U15 sicherte gegen den TSV Großbardorf einen Punkt. Die U17 des TV Haßfurt kassierte eine deutliche Niederlage beim SV Kürnach.

U17, BOL Ufr.

SV Kürnach - TV Haßfurt 6:1 Beim SV Kürnach geriet die B-Jugend des TV Haßfurt gehörig unter die Räder. Luca Weber traf für die Gastgeber noch vor dem Pausenpfiff drei Mal (13., 19., 38.), den Treffer der "Turner" steuerte Dominik Eisenrauch in der 33. Minute bei. Auch nach dem Seitenwechsel wurde die Auswärtsfahrt für den TV Haßfurt nicht angenehmer. Der SV Kürnach ließ weitere drei Tore folgen: Jonathan Wahl, Jan Schäfer und erneut Luca Weber schraubten das Ergebnis auf 6:1.

U15, BOL Ufr.

FC Sand - TSV Großbardorf 3:3

In einer intensiv geführten Partie, die eines Spitzenspiels würdig war, gab es nach 70 Minuten ein gerechtes, aber für die Gäste glückliches Unentschieden. Schließlich fiel der Ausgleich erst kurz vor dem Schlusspfiff, als Max Albert einen Freistoß aus gut 22 Metern verwandelte.

Bis dahin war es den Gastgebern gelungen, die Schlussoffensive des Tabellenführers gut zu verteidigen und lediglich Fernschüsse der Großbardorfer, die eine sichere Beute von Keeper Lukas Frank wurden, zuzulassen. Mit viel Einsatz und taktischer Disziplin begegneten die Sander dem spielerisch überlegenen Spitzenreiter, der unbedingt in die Bayernliga will, auf Augenhöhe. Vom Anpfiff weg wurden die Anweisungen des Trainerteams gut umgesetzt und der Gegner hoch angelaufen und unter Druck gesetzt. Torgelegenheiten waren auf beiden Seiten Mangelware.

Nach zehn Minuten bekamen die Sander erstmals keinen Zugriff auf eine Kombination des TSV, und Fabio Umla sorgte für die zu diesem Zeitpunkt überraschende Gästeführung. Wie so oft in den vergangenen Wochen ließen sich die Gastgeber von einem Rückstand jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Nach einem Eckball war in der 14. Minute der in der Defensive starke Kapitän Lukas Stumpf auch in der Offensive zur Stelle und köpfte zum verdienten Ausgleich ein.

Die Sander machten jetzt Druck und unterbanden das Aufbauspiel der Großbardorfer sehr gut. Einen weiteren Standard nutzten sie in der 19. Minute, als alle mit einer Freistoßflanke rechneten, zirkelte Nils Hartmann den Ball gegen den schlecht postierten Keeper der Gäste unter die Latte.

Nach Wiederanpfiff kamen die Großbardorfer mit mehr Schwung aus der Kabine. Die Sander ließen dem Gegner jetzt zu viel Raum. Der Ausgleich nach 39 Minuten war die logische Folge. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung spielte der TSV schnell tief, und nach einer Flanke von links traf Jan Leifer per Kopf. Jetzt gerieten die Sander ins Schwimmen, verhinderten aber mit Glück und Geschick einen Rückstand. In der 50. Minute war es wieder ein Standard und wieder Nils Hartmann, der den Ball in den Strafraum brachte, wo ihn Lars Stussak ins Netz drückte und die Sander bis kurz vor dem Schlusspfiff von der Tabellenführung träumen ließ. Auch wenn die durch den späten Ausgleich verpasst wurde, zeigte die Heimelf eine couragierte Leistung und bewies, dass sie gegen Topteams mithalten kann. red