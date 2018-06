Sander U15 schafft den Aufstieg nicht

FC Sand - FV Illertissen 0:1

Die Nachwuchsfußballer aus der C-Jugend des FC Sand haben den Aufstieg in die Bayernliga verpasst. Das Team aus der Bezirksoberliga Unterfranken unterlag dem schwäbischen Bezirksoberligisten FV Illertissen im mittelfränkischen Aurach knapp. Den Schwaben reichte ein Treffer.In den ersten zehn Minuten tasteten sich beide Teams erst einmal ab. Danach übernahmen die Schwaben das Spiel und gingen in der 23. Minute nach einem Ballverlust der Sander und einem schnell vorgetragenen Konter mit 1:0 in Führung: Aaron Ederle traf aus fünf Metern. Danach verpasste der FV mit einem Kopfball über den Sander Kasten nur knapp den zweiten Treffer.Nach dem Wechsel ging Sand in die Offensive und drückte auf den Ausgleich, jedoch ohne Glück und Erfolg. Ein Freistoß vom Sander Daniel Werb aus 20 Metern prallte an den rechten Pfosten, wenige Sekunden später traf er nur die Latte. Die in die Defensive gedrängten Illertissener versuchten es nur noch vereinzelt, mit Kontern Paroli zu bieten. Die Sander Defensive stand jedoch stabil. In der letzten Minute hatte Pascal Deuerling den Ausgleichstreffer auf dem Fuß: Er tauchte alleine vor dem FV-Keeper auf, traf aber aus kurzer Distanz nur das Außennetz.