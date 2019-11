Sander U15 im Finale des Baupokals

Mit einem 5:0 (3:0) bei der SG TSV Pfändhausen haben die U15-Fußballer des Bezirksoberligisten FC Sand das Viertelfinale des Baupokals in Unterfranken erfolgreich überstanden. Die Sander Talente stehen nun im Schweinfurter Kreisfinale. Auf dem ungewohnten Hartplatz in Hambach erledigten die Sander - die meisten Spieler hatten noch nie auf roter Erde gekickt - ihre Aufgabe souverän. Der Führungstreffer fiel nach sieben Minuten, als Sascha Wagner und Ben Melber nach einem Rückpass zum Keeper energisch nachsetzten und es Melber war, der den Ball ins Tor schob. Nach 18 Minuten verlagerten Melber und Ben Stegner das Spiel von der linken Seite schön nach rechts, wo der diesmal offensiv eingesetzte Lukas Zull nach einer kurzen Körpertäuschung aus 20 Metern ins lange Eck traf.

Turnier am 1. Mai 2020

Kurz darauf fiel das 3:0, als Wagner nach einem Eckball von Jonas Klarmann mit dem Kopf zur Stelle war. In der 47. Minute passte der eingewechselte Tim Rowald auf Wagner, der halbhoch vollendete. Den Schlusspunkt setzten die Sander nach 62 Minuten. Noah Bauer steckte den Ball nach einer abgeblockten Ecke schön durch, so dass der frei stehende Luca Fischer keine Mühe hatte, aus kurzer Distanz zu treffen. Für das Kreisfinale am 1. Mai 2020 haben sich bisher auch die (SG) DJK/SV Rieden sowie die (SG) FC Fahr qualifiziert. Komplettiert wird das Feld durch den Sieger der Partie (SG) TSV Grettstadt - (SG) ASV Untereisenheim. red