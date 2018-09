Sander stellen ihren Kirchweihbaum auf

Mit den Klängen des Blasorchesters Sand wurde am Freitag traditionell der Kirchweihbaum in der Korbmachergemeinde aufgestellt. Der FC Sand als diesjähriger Veranstalter, der auch die Bewirtung auf dem Festplatz übernommen hat, sorgte dafür, dass der prächtige Baum wieder auf dem Kirchplatz vor der Pfarrkirche steht.

Mit purer Muskelkraft wuchteten rund 20 aktive Fußballer die Fichte nach oben und erhielten dafür einen großen Beifall von den zahlreichen Zuschauern. Ein kleines Missgeschick ging dem Aufstellen voraus, bei dem der Baum beim Entladen von dem Traktoranhänger aus geringer Höhe auf die Straße fiel. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es lösten sich jedoch drei Zunftschilder aus ihrer Verankerung, ohne die der Kirchweihbaum jetzt auskommen muss. Beim Bieranstich brachte dann Bürgermeister Bernhard Ruß den Gerstensaft nach fünf Schlägen zum Laufen.

Zusammen mit FC-Vorsitzenden Egbert Mahr, Ehrenpräsident Helmut Rhein und Dritten Bürgermeister Paul Hümmer stieß das Gemeindeoberhaupt auf ein fröhliches Kirchweihfest an. Auf dem Rummelplatz war am Wochenende schon jede Menge los. Mit Autoscooter, Schiffschaukel, Kinderkarussell und Bungee Jumping ist viel für die jungen Besucher geboten. Die Sander Kirchweih dauert noch bis Dienstag, an dem auch der Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen ist. cl