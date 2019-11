Sander SPD besucht Bayerischen Landtag

Die SPD Sand organisiert für Freitag, 15. November, eine Informationsfahrt in den Bayerischen Landtag. Auf dem Programm steht von 12 bis 13 Uhr eine Diskussion mit Volkmar Halbleib im Plenarsaal des Landtags. Eine Mittagseinkehr ist im "Hofbräu"-Keller vorgesehen. Gegen 15.30 Uhr können die Teilnehmer entweder an der Stadtführung "Rätselhafte Zeichen der Altstadt" oder an der Führung "Münchner Altstadttour" teilnehmen. Die Rückfahrt ist gegen 17.30 Uhr geplant. Die Abfahrt ist um 7 Uhr am Rathausplatz in Sand vorgesehen. Parkmöglichkeiten sind kostenlos auf dem Altmain-Festplatz vorhanden, teilte Ortsvereinsvorsitzender Paul Hümmer mit. red