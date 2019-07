Sander sind fleißige Pilger

Dieser Tage fand die Vierzehnheiligen-Wallfahrt der Pfarrei Sankt Nikolaus Sand statt.

Nachdem der Pastoralreferent Norbert Zettelmeier den Pilgern den Segen erteilt hatte, ging es über Limbach, Eltmann und Ebelsbach durch den Stettfelder Wald (wo sich weitere Pilger anschlossen) nach Appendorf. Die Wallfahrer zogen an Godelhof vorbei bis nach Baunach, um sich bei einer längeren Frühstückspause zu stärken. Mit neuer Kraft ging es weiter zum Bahnhof nach Breitengüßbach. Mit dem Zug wurde nach Lichtenfels gefahren und die letzte Wegstrecke von Lichtenfels bis zur Basilika in Vierzehnheiligen wurde wieder zu Fuß zurückgelegt, so dass die Pilgerschar rechtzeitig das Ziel erreichte.

Beim Wallfahrtsamt in der Basilika mit anschließender Lichterprozession gab es eine besondere Ehrung: Stefan Gebhardt wurde für 40-jähriges Wallfahren gewürdigt. Die Bronze-Plakette erhielt er aus der Hand von Pater Wentowski.

Am nächsten Tag ging es zurück. Pfarrer Michael Erhart empfing am Ortseingang die Pilger. Im Pfarrsaal wurden Egfried Gebhardt und Bernhard Krines als Wallfahrtsführer verabschiedet und geehrt. Beide übernahmen das Amt vor 40 Jahren. Pfarrer Michael Erhart würdigte ihren Einsatz und überreichte ihnen jeweils eine Urkunde und die Ehrennadel der Diözese Würzburg.

Eine weitere Ehrung

Das Amt der Wallfahrtsführer übernehmen zukünftig Kerstin Deschner, Martina Müller und Karin Wicht. Für 14 Wallfahrten wurde noch Corinna Mücke aus Eltmann geehrt. Nach dem Lied "Leise sinkt der Abend nieder" und Dankesworten ging die Wallfahrt dann zu Ende. red