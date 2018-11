Sand am Main vor 17 Stunden

Sander Siedlerverein feiert Weihnachten

Der Siedlerverein Sand hält am Sonntag, 2. Dezember, um 16 Uhr in der Pizzeria "La Fontana" in Sand seine Weihnachtsfeier ab. Neben einer Weihnachtsverlosung hat der Nikolaus seinen Besuch angekündigt...