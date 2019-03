Sander Nachwuchs dominiert

Bei der zweiten Runde der Tischtennis-Minimeisterschaft in Schwanfeld traten die vier besten Spieler der fünf Ortsentscheide an. Vier Nachwuchsakteure aus den Haßbergen qualifizierten sich für das Bezirksfinale in Mellrichstadt.

Joseph Evans vom TTC Sand dominierte die Altersklasse 9/10. Die Gruppenphase überstand er ohne Niederlage, in der Finalrunde gewann er mit einer starken Leistung alle neun Finalspiele bei nur einem Satzverlist und sicherte sich somit den Titel des Kreismeisters Nord.

In der Altersklasse 11/12 setzte sich Konstantin Schneider (SV Gemeinfeld) ungeschlagen durch. Vertreten wird der "alte Kreis Haßberge " beim Bezirksentscheid durch Kilian Mahr und Adrian Hornung. red