Die Sander Fußwallfahrt nach Vierzehnheiligen beginnt am Freitag, 5. Juli , um 23 Uhr mit der Aussendung der Wallfahrer an der Mariensäule am Dorfplatz. Zuvor werden die Gepäckstücke in ein Begleitfahrzeug verladen. Nach der Verabschiedung pilgern die Wallfahrer nach Baunach (Pause) und Breitengüßbach. Von dort fahren die Teilnehmer mit dem Zug nach Lichtenfels. Zu Fuß geht es weiter, so dass die Ankunft in der Basilika gegen 9.30 Uhr vorgesehen ist. Um 15 Uhr findet ein Bußgottesdienst statt und um 18 Uhr eine Andacht an der Grotte. Den Wallfahrtsgottesdienst feiern die Gläubigen um 19 Uhr, dem sich eine Lichterprozession um die Basilika anschließt. Für eine Übernachtung ist im Diözesanhaus gesorgt. Das Wallfahrts-amt für die Sander findet am Sonntag, 7. Juli, um 9 Uhr statt. Nach der Nachmittagsandacht treten die Pilger den Heimweg an (im Zug ab Lichtenfels). Die Rückkehr in Sand ist um 17.30 Uhr geplant. Weitere Auskünfte gibt das Pfarrbüro in Zeil, Telefon 09524/850105. red