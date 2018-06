Sander feiern das Siedlerfest

red



Der Siedlerverein Sand lädt seine Mitglieder für Freitag, 29. Juni, um 17 Uhr und für Samstag, 30. Juni, ab 10 Uhr zu den Vorbereitungen des Siedlerfestes ein. Die Vorstand bittet um Unterstützung. Das Fest selbst findet am Wochenende 30. Juni/1. Juli auf dem Spielplatz in der Gartenstraße in Sand statt. Los geht's am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr (ab 16 Uhr sonntags gibt es gegrillte Makrelen ).