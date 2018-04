Sand muss auf Krüger verzichten

Für den FC Sand (14./23) geht es in der Fußball-Bayernliga Nord noch um eine ganze Menge. Derzeit liegt die Truppe von Uwe Ernst auf dem 14. und damit ersten Relegationsplatz, ein Punkt hinter dem "rettenden" Rang 13, den aktuell die DJK Don Bosco Bamberg

belegt. Mehr wird auch nicht dem drin sein für die Korbmacher, Platz 12 ist bereits acht Zähler entfernt.



Bayernliga Nord

FC Sand - SpVgg Ansbach

Und selbst die Bamberger einzuholen, wird schwer für den FC Sand - denn Don Bosco ist mit zwei Partien in Rückstand, könnte den Sandern also im schlimmsten Fall auf sieben Zähler enteilen. Die beiden Zähler am Oster-Wochenende waren angesichts dieser Voraussetzungen also definitiv zu wenig für die Sander, die in den sieben verbleibenden Partie vor allem darum kämpfen müssen, nicht noch weiter abzurutschen. Schlusslicht Amberg ist momentan acht Zähler entfernt.



Ansbacher Saison ist durch

Am Samstag, 16 Uhr, kommt mit der SpVgg Ansbach (7./41) nun eine Mannschaft ins Seestadion, für die es im Grunde um nichts mehr geht. Die Elf des Trainerduos Duane-Carl Collins, und Marco Schülein steht mit 41 Zählern auf Platz 7. Da brennt nichts mehr an, nach oben geht allerdings auch nicht mehr die Welt. Die Mittelfranken nahmen an Ostern dem TSV Großbardorf beim 2:2 einen Zäher ab, mühten sich dann zwei Tage später gegen den Sander Konkurrenten im Tabellenkeller, die SpVgg SV Weiden, zu einem knappen 2:1-Sieg, kamen dabei erst in der Schlussphase zu einem für Sand wichtigen Dreier.



Ansbacher Toptorjäger

Und den brachte Patrick Kroiß mit seinen beiden Treffern nach Hause. Der Ansbacher Torjäger liegt mit 20 Treffern auf Platz 2 der Bayernliga-Liste, traf davor auch gegen Großbardorf sowie beim 2:0-Hinspielerfolg gegen Sand. Ihn in den Griff zu bekommen, dürfte also die Hauptaufgabe der Sander Defensiv-Abteilung sein, die allerdings auf Daniel Krüger verzichten muss.

Der Abwehrchef sah in Ammerthal kurz vor Schluss die rote Karte - die siebte für den FC Sand in dieser Saison - und hat dafür eine Sperre von vier Spielen kassiert. Auch nicht auflaufen wird Danny Schlereth, der vorerst mit Muskelproblemen ausfällt. red

FC Sand: Mai, Schneider - Gundelsheimer, Leim, A. Schmitt, Bechmann, Steinmann, T. Schlereth, Nöthling, McCullough, Reith, Röder, D. Schmitt, Gonnert, Karmann, Wagner