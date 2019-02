Sand kontrolliert beim Faschingszug

Die Gemeinde Sand gibt einige Informationen zum Faschingszug, der am Sonntag, 3. März, stattfindet. Aus Sicherheitsgründen bitten die Polizeiinspektion Haßfurt und das Sander Faschingskomitee, beim Faschingszug auf Rucksäcke und größere Taschen zu verzichten, da diese einzeln kontrolliert werden müssen. Am Faschingssonntag wird der gesamte Ortskern in der Zeit von 12 bis 19 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Zufahrt zum Campingplatz ist während dieser Zeit ebenfalls nicht möglich, da die Pappelallee als Rettungsweg freigehalten werden muss. Eine Umleitungsstrecke wird von der Limbacher Straße zum Kreisel "Untere Länge" ausgeschildert. Die Gemeindeverwaltung macht ferner darauf aufmerksam, dass entlang des Zugweges und am Schulparkplatz am Altmain Halteverbote erlassen werden. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. red