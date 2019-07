Sand kommt zum Jubiläum

Die Fußballer der SG Eltmann feiern mit einem Sportprogramm am Wochenende das 100-jährige Bestehen des Vereins. Ein Höhepunkt ist am Samstag, 6. Juli, um 17 Uhr die Partie zwischen der SG Eltmann mit ihrem neuen Trainer Matthias Strätz (bisher TSV Knetzgau) und dem Bayernligisten FC Sand. Am Sonntag um 16 Uhr treffen die Bayernligisten FC Eintracht Bamberg 2010 und der Würzburger FV aufeinander. Der Eintritt zu beiden Spielen ist frei. Außerdem gibt es zahlreiche Spiele von Juniorenmannschaften. Am Samstag steigt ab 9 Uhr ein Kleinfeldturnier der U11 und um 14.30 Uhr ein Einlagespiel der U13. Am Sonntag gibt es Einlagespiele der U9 um 12 Uhr und der U13 um 13 Uhr. gg