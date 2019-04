Sand ist der Außenseiter

Die Lage beim FC Sand ist momentan schwierig einzuschätzen. Einerseits punktet das Team von Trainer Dieter Schlereth in der Bayernliga überraschend gegen Favoriten wie den Würzburger FV (2:1) oder zuletzt SC Eltersdorf (1:1). Andererseits fehlt schlichtweg die Konstanz, um sich durch regelmäßige Erfolge aus dem Tabellenkeller zu befreien. DJK Gebenbach - FC Sand Die Zwangsumstellung der Startelf, bedingt durch den Ausfall des Leistungsträgers und Kapitäns André Karmann, sorgte für einige Überraschungen. Danny Schlereth lief - normalerweise auf der linken Außenverteidigerposition zu Hause - als Innenverteidiger mit Kapitänsbinde auf. "Es ist natürlich ein großer Unterschied. Im Zentrum greift man natürlich anders ins Spielgeschehen ein als auf den Außen. Als Kapitän übernimmt man darüber hinaus automatisch mehr Verantwortung", sagt der 26-Jährige zu seiner Rolle beim 1:1 gegen Eltersdorf.

Danny Schlereth ist vielseitig einsetzbar - sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. "Ich versuche einfach auf jeder Position, auf der mich der Trainer aufstellt, alles zu geben. Da ich die längste Zeit im Herrenbereich auf der Außenbahn spiele, weiß ich natürlich, was ich dort zu tun habe." Hier fühlt sich Schlereth, der bereits in Augsfeld zusammen mit seinem Vater Dieter und seinem Bruder Thorsten zusammenarbeitete, am wohlsten.

Wenn Danny Schlereth über das Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen Eltersdorf spricht, werden die Stärken und Schwächen der Korbmacher erkennbar: "In diesem Spiel hatten wir in der Defensive auch einmal das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Wenn Eltersdorf den berühmten Sack zugemacht hätte, wäre das Spiel nicht zu unseren Gunsten gelaufen", sagt Schlereth.

Leidenschaft und Einsatzbereitschaft sind jedoch Tugenden, auf die sich die Sander verlassen können: "Wir haben weiter an uns geglaubt und uns in das Match hineingebissen, so dass wir uns am Ende über diesen Punkt freuen können." Aus Schlereths Sicht wäre aber auch noch mehr drin gewesen, wenn die Sander ihre Spielzüge konsequenter zu Ende gespielt hätten: "Mit ein bisschen mehr Glück im Abschluss hätten wir das Spiel hinten raus auch noch gewinnen können."

Die Jugend trumpft auf

Doch Danny Schlereth war nicht der Einzige, der eine gute Figur gegen Eltersdorf machte. Der 20-jährige Oliver Gonnert aus der Sander Reserve stand zum ersten Mal in dieser Saison im Kader der Bayernligamannschaft: "Ich schaue oft bei der zweiten Mannschaft zu. Oliver war dort immer einer der besten Spieler, weshalb er mit ins Aufgebot gekommen ist. Er hat sich nach seiner Einwechselung super eingebracht", sagte Trainer Dieter Schlereth.

Auch der Einsatz von Philipp Markof, der im Sommer vom Kreisligisten TV Königsberg kam und am Samstag mit Shaban Rugovaj als Doppelspitze agierte, hinterließ einen bleibenden Eindruck: "Obwohl sich Philipp noch in der Lernphase befindet, hat er sich in das Spiel hineingekämpft und gezeigt, dass er in der Bayernliga mithalten kann", so Schlereth.

Im nächsten Spiel wartet auf die Sander eine weitere Mammutaufgabe, die Reise geht in die Oberpfalz zum aktuellen Spitzenreiter DJK Gebenbach. Am Aufgebot der Sander wird sich wohl nichts ändern, André Karmann ist immer noch gesperrt. Die beste Offensive der Liga (72 Tore) wird die Abwehr um Danny Schlereth und Johannes Bechmann in Dauerbedrängnis bringen. Mit Nico Becker (17 Tore) hat die Elf von Faruk Maloku den zweitbesten Torschützen der Bayernliga in ihren Reihen. Zuletzt ließ der Ligaprimus jedoch Federn: Gegen Großbardorf (0:0) und die DJK Don Bosco Bamberg (1:1) geriet die Tormaschinerie der DJK ins Stocken. Landen die Sander den nächsten Coup? Danny Schlereth gibt die Marschroute vor: "Wir müssen daran arbeiten, einfache Fehler abzustellen und unsere Chancenverwertung zu verbessern."

FC Sand: Geier, Klemm - Bechmann, Flachsenberger, Gonnert, D. Schlereth, Witchen, Rippstein, Reith, Steinmann, T. Schlereth, D. Schmitt, Moser, Röder, Markof, Rugovaj