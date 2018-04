Sand braucht den "Dreier"

Vier Punkte fehlen dem FC Sand auf den rettenden Tabellenplatz 13 in der Fußball-Bayernliga Nord. Ein Sieg in Forchheim heute, 15 Uhr, ist Pflicht, wie FCS-Spielleiter Erich Barfuß sagt: "Wir brauchen den Dreier unbedingt."

Im Hinspiel holten sich die Sander einen Punkt (4:4), die robuste Spielweise schmeckte dem Jahn gar nicht. "Sand ist besonders bei Standards gefährlich", sagt Jahn-Coach Christian Springer. Ob der neue Trainer Matthias Bayer an der Seitenlinie stehen wird, ist aus familiären Gründen derzeit unklar. Sicher nicht am Start sind der verletzte Dominic Leim und Daniel Krüger, der nach der Roten Karte in Ammerthal noch gesperrt ist. flx

FC Sand: Mai, Schneider - Bechmann, Gundelsheimer, Nöthling, Gonnert, Müller, Wagner, A. Schmitt, Reith, D. Schmitt, Steinmann, T. Schlereth, Karmann, Mc Cullough, Röder