Sand bietet Wein und Korbwaren an

Bereits zum 22. Mal laden die einheimischen Korbmacher und Korbhändler sowie die Winzer und Gewerbetreibenden zum Wein- und Korbmarkt für Sonntag, 7. April, nach Sand ein. Der Markt, der ab 10 Uhr geöffnet hat, ist gleichzeitig mit einem "Tag der offenen Betriebe" verbunden und findet in der Ortsmitte von Sand rund um die Pfarrkirche Sankt Nikolaus statt.

Zu einer neuen Uhrzeit, nämlich um 13 Uhr, findet der festliche Einzug der Winzer, Korbhändler und Handwerker von der Steigerwaldstraße zum Kirchplatz statt. Musikalisch angeführt vom Blasorchester Sand, wird der bunte Reigen durch zahlreiche Ehrengäste sowie die stilecht gekleideten Kindergartenkinder und Abordnungen der Ortsvereine ergänzt. Dem kleinen Festzug schließt sich eine Oldtimer-Bulldog-Parade an. Selbstverständlich wollen auch wieder die Hoheiten den Markt mit ihrer Anwesenheit bereichern. So kommt neben der Weiden- und Korbprinzessin Lina Krines und der Sander Weinprinzessin Anna-Lena Gottschalk auch die Weinprinzessin des Abt-Degen-Weintales, Anna-Lena Werb. Eine Einladung ging auch an die Korbstadtkönigin Alicia Vetter aus Lichtenfels, deren Besuch allerdings bis Redaktionsschluss noch nicht fest zugesagt werden konnte.

Auf einem großen Kuchendeckel wird der "Orginal Sander Käsekuchen" präsentiert, der nach der festlichen Eröffnung als ganz besonderes Schmankerl angeboten wird. Bestens dazu passen natürlich die weißen oder roten Weine der einheimischen Winzer aus den Sander Lagen "Himmelsbühl" und "Kronberg". Im Mittelpunkt des Marktes stehen natürlich Körbe und Flechtwaren aller Art. Vom Einkaufskorb über Holz- und Futterkörbe bis zur Babywiege, Korbsesseln, Rattan-Sitzecken und vielem mehr reicht das Angebot. Am Nachmittag kann einem Korbmacher genau auf die Finger geschaut und seine Handwerksarbeit bestaunt werden. Über 60 Aussteller haben ihr Kommen für den Markt zugesagt. Die einheimischen Handwerksbetriebe und Gewerbetreibenden werden ihre Betriebe offen haben und auch für Beratung und Verkauf zur Verfügung stehen. cl