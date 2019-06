Ein 55-Jähriger war am Vatertag, in der Zeit von 12 bis 15 Uhr, in der Bad Kissinger Innenstadt mit seinem Fahrrad unterwegs. Dabei hat er sein Smartphone der Marke Samsung verloren. Die Polizei bittet in ihrem Pressebericht den ehrlichen Finder, dieses doch bitte beim Fundamt der Stadt Bad Kissingen abzugeben. pol