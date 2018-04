Samstag Flohmarkt am Stadtpark

In der Siedlung "Wohnen am Stadtpark"/Altes Hallenbad- und Gartenbauamtgelände/Basteistraße - Merowingerstraße - Sattlertorstraße und diesmal auch auf Flächen rund um den Spielplatz wird ein Flohmarkt veranstaltet. Von 9 bis 12 Uhr bieten Anwohner am Samstag, 21. April, von Sammlerstücken über Kinderklamotten und Spielsachen bis zu Möbelstücken alles, was die Keller so hergeben. Bei schlechtem Wetter entfällt der Flohmarkt. red