Die Uraufführungs-Premiere von "Das Sams feiert Weihnachten" von Paul Maar findet am Freitag, 23. November, 9 und 11 Uhr, in der Lauertalhalle Maßbach statt.

Die neue Geschichte vom Sams spielt im Winter in der Zeit, als Herr Taschenbier noch bei Frau Rotkohl wohnt. So etwas hat das Sams noch nicht erlebt. Was sind das nur für Flügelwesen, die angeblich im Himmel wohnen? Wieso hat Papa Taschenbier auf einmal so viele Geheimnisse? Und warum stellt man sich Bäume ins Wohnzimmer? Herr Taschenbier wünscht sich ein Weihnachtsfest wie zu seiner Kindheit.

Das Theater Schloss Maßbach spielt das "Das Sams feiert Weihnachten” auf Gastspielen, unter anderem im Theater der Stadt Schweinfurt, im Stadttheater Aschaffenburg, dem Stadttheater Ingolstadt, dem Stadttheater Neuburg/Donau und im Schlosstheater Fulda.

Infos und Termine: www.theater-massbach.de red