Das Landratsamt Bayreuth weist darauf hin, dass das Umweltmobil am Samstag, 6. Juli, unter anderem an folgenden Stationen hält: Oberailsfeld, Ortsmitte, Bushaltestelle (bei Hausnummer 28/36), 12.30 bis 13.15 Uhr; Waischenfeld, Wendeplatz in der Fischergasse, 13.30 bis 14.30 Uhr; Bronn, Feuerwehrgerätehaus (Klumpertalstraße), 15 bis 15.30 Uhr. red