Sammlung von Problemmüll neu organisiert

Ab Samstag, 9. Februar, gibt es wieder Termine zur Abgabe von Problemmüll im Landkreis. Durch eine Neuausschreibung wurde die Sammlung umstrukturiert und die Annahmezeiten geändert.

Zusätzlich können auch die Termine in den Landkreisen Coburg und Kronach, sowie der Stadt Coburg zur Abgabe genutzt werden. Alle Termine und Standorte sind unter www.landkreis-lichtenfels.de abrufbar.

Die Abgabe ist für Privathaushalte kostenlos, wobei nur haushaltsübliche Mengen angenommen werden. Bitte den Problemmüll nur direkt beim Fachpersonal abgeben und nicht außerhalb der Annahmezeiten abstellen. Zudem sollte die Abgabe in Originalbehältern erfolgen.

Allgemeine Informationen zu den Sammlungen sind unter www.zaw-coburg.de zu finden. Jeweils von 9 bis 12 Uhr findet auf dem Schützenfestplatz in Lichtenfels am 9. Februar, 25. Mai, 3. August und 30. November eine Sammlung statt. Jeweils von 15 bis 17 kann an folgenden Orten Problemmüll abgegeben werden: Altenkunstadt, Parkplatz am Schul- u. Sportzentrum, 20. März, 26. Juni, 4. September und 20. November; Bad Staffelstein, Kreisbauhof, Bauersgasse, 20. Februar, 5. Juni, 14. August und 12. November; Burgkunstadt, Parkplatz am Friedhof, 17. April, 24. Juli und 9. Oktober; Ebensfeld, Parkplatz, Pater-Lunkenbein-Schule, 3. April, 10. Juli und 18. September; Frauendorf, Schulhof, 15. Mai und 23. Oktober; Hochstadt, Postparkplatz, Ringstraße, 10. April, 17. Juli und 2. Oktober; Isling, Kohlbauerplatz (Marktplatz), 8. Mai und 16. Oktober; Marktzeuln, Parkplatz am Hochstadter Weg, 27. März, 3. Juli und 11. September; Michelau, Am Anger, 27. Februar, 12. Juni, 21. August und 30. Oktober; Redwitz, Bauhof/Feuerwehrhaus, 13. März, 19. Juni, 28. August und 6. November; Weismain, Städt. Bauhof, Kraus-Gelände, 13. Februar, 29. Mai und 7. August. red