Sammlung von Christbäumen

Die Juso-AG Ludwigsstadt veranstaltet am Samstag, 18. Januar, ab 9 Uhr eine Christbaumsammelaktion. Pro Baum wird eine Spende erbeten. Es wird darum gebeten, die Bäume zur Abholung bereitzustellen. Zur besseren Planung ist eine Anmeldung zwischen Montag, 13., und Freitag, 17. Januar, bei Bernd Grebner, Telefon 09263/9920111 (auf Anrufbeantworter Name und Adresse angeben; es erfolgt kein Rückruf), oder per E-Mail an julianschmidt.lu@web.de erforderlich. red