Sammlung für die Ukrainehilfe

Die Organisation "Jesus verbindet Völker" und die evangelische Jugend Thurnau rufen von Montag, 26., bis Freitag, 30. November, zur Ukrainehilfe-Sammlung auf. Gesammelt werden - verpackt in stabilen Kartons - Schuhe, Kleidung und Kinderspielzeug (keine Stofftiere, keine Lebensmittel). Die Spenden gehen überwiegen an Senioren und Kinderheime in der Ukraine. Folgende Sammelstellen sind eingerichtet: Azendorf, Nebengebäude Pfarrhaus; Berndorf, Gemeindehaus; Buchau, Pfarrgarage; Hollfeld, Gemeindehaus Friedenskirche; Hutschdorf, Jugendhaus; Kasendorf, Gemeindehaus; Krögelstein, Jugendheim; Langenstadt, Pfarrhaus/Hausplatz; Limmersdorf, Peesten und Trumsdorf, jeweils Gemeindehaus; Thurnau, Gemeindezentrum "Lichtblick" (zu den Bürozeiten); Wonsees, Neue Bauhofhalle. red