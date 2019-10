Die Pfarrei Herz-Jesu startet die Caritas-Herbstsammlung. Es können die Spendentütchen, die in den Kirchen ausliegen, genutzt, bei den Kollekten während der Gottesdienste eine Spende mit eingelegt sowie ein Kuvert in den Briefkasten des Pfarramtes gesteckt oder in der Sakristei abgegeben werden. Wenn eine Adresse angegeben ist, wird eine Spendenquittung ausgestellt. ha