Sammelstelle für Weihnachtstrucker

Die Jugendfeuerwehr Kirchehrenbach unterstützt auch heuer wieder die Weihnachtstruckeraktion der Johanniter Bayern. Pakete können am Samstag, 7. Dezember, zwischen 9.30 und 13 Uhr am Feuerwehrhaus (Hauptstraße 98) abgegeben werden. Mit der Aktion werden Familien in den ärmsten Gegenden Osteuropas unterstützt. Eine genaue Packliste kann im Internet unter www.feuerwehr-kirchehrenbach.de abgerufen werden. Zum zehnten Mal unterstützen die heranwachsenden Brandschützer das soziale Projekt. Mit zehn Paketen hat die Idee des jetzigen Jugendwarts Matthias Weiß im Dezember 2010 begonnen, letztes Jahr sind es 116 Kartons geworden. Zusätzlich spenden die Jugendlichen jährlich aus ihrer eigenen Kasse 100 Euro in Form von fertigen Paketen. red