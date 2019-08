Sammeln für Rumänien

Am Samstag, 31. August, findet anlässlich des Rumänien-Hilfstransportes der Kolpingsfamilie Stadtlauringen, unterstützt von den Kolpingsfamilien Thundorf und Rannungen ein Sammeltermin von 10 bis 12 Uhr an der Raiffeisenscheune in der Lipsenstraße in Stadtlauringen statt. Am Samstag, 14. September, wird der Transport dann samt Fahrern am Friedhof bzw. der ehemaligen Baywa Werkstatt in Stadtlauringen verabschiedet. Pfarrer Professor Evaristus Ekweke wird diese Aufgabe und den Segen übernehmen. Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen. Die beiden Container mit den Hilfsgütern werden am Freitag, 6., sowie am Montag, 9. September, jeweils ab 18 Uhr an der Raiffeisenscheune geladen, wozu Helfer willkommen sind. Der Fahrradhänger wird am Donnerstag, 12. September, am Nachmittag geladen. mib