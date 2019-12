Sammeln der Christbäume

In Pinzberg werden am Samstag, 11. Januar, ab 9 Uhr Christbäume zu einer kleinen Spende eingesammelt. Organisiert wird die Aktion von der Jugendfeuerwehr Pinzberg. Für eine Spende am Baum sind die "Löschzwerge" dankbar. Die Bäume sollten gut sichtbar am Straßenrand abgestellt werden. red