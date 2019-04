Samentütchen für eigenen Garten

Am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach und in der Außenstelle Kronach (Kulmbacher Straße 44) liegen kostenlose Tütchen mit wertvollen Blühmischungen bereit. Damit können vier bis acht Quadratmeter zum Lebensraum vieler Tiere werden. Die Mischung besteht aus 39 Blumen, Kräutern und Gräsern. Interessierte erhalten bei der Abholung eine kleine Anleitung zur Aussaat. Mitmachen lohnt sich nicht nur für Biene und Co. Das Amt für Landwirtschaft verlost unter allen, die sich an der Aktion beteiligen, einen Preis. Einfach ein Foto der Blühwiese mit Namen, Adresse und Telefonnummer und dem Kennwort "Gewinnspiel" an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, z. Hd. Julia Gradl, Trendelstraße 7, 95326 Kulmbach, senden. red