Salz und Licht in einem Elendsviertel

"Salz und Licht" ist das Thema eines Filmgottesdienstes am kommenden Sonntag, 13. Oktober, um 18 Uhr in der Kronacher Christuskirche. Bei diesem besonderen Gottesdienst kommt die Predigt nicht von der Kanzel, sondern von der Leinwand.

Auch viele andere Gemeinden in Deutschland feiern den Filmgottesdienst in diesen Tagen. Sprecher im Filmgottesdienst ist der kenianische Pastor Joseph Ambani. Er leitet eine Gemeinde in Kibera, einem berüchtigten Slum in Kenias Hauptstadt Nairobi und einem der größten Elendsviertel in Afrika überhaupt.

In seiner Predigt wird Pastor Ambani mithinein nehmen in diese Welt, wo eher Bitterkeit und Dunkelheit herrschen. Er wird davon erzählen, was es für ihn und die Menschen in seiner Gemeinde bedeutet, an einem solchen Ort Salz und Licht zu sein - und gerade dort die bekannten Worte von Jesus aus der Bergpredigt zu leben. Pastor Ambanis Gemeinde kümmert sich in besonderer Weise um Kinder in Kibera.

Doch auch humorvoll wird das Thema des Gottesdienstes beleuchtet: Der Kabarettist Friedhelm Meisenkaiser bereichert den Filmgottesdienst durch mitreißendes Entertainment und ganz eigene Gedanken dazu, was es bedeuten kann, Salz und Licht zu sein.

Die Initiative zu den Filmgottesdiensten kommt von dem christlichen Kinderhilfswerk Compassion Deutschland. Im letzten Jahr feierten 550 Gemeinden einen solchen Gottesdienst. Am kommenden Sonntag gibt es in der Christuskirche wie immer Live-Musik. red