"Salut Salon" und die Liebe

Das Hamburger Klassikquartett "Salut Salon" beschäftigt sich beim Eröffnungskonzert des Kissinger Winterzaubers am Samstag, 21. Dezember, mit dem Thema Liebe. Ab 19.30 Uhr präsentieren die vier Musikerinnen Werke unter anderem von Carl Phillip Emanuel Bach, Sergej Rachmaninow und Antonio Vivaldi im Max-Littmann-Saal. Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de). Alle Informationen und Termine des Kissinger Winterzaubers sind online unter www.kissingerwinterzauber.de aufgelistet. Foto: Christina Koerte