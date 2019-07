Salonorchester im Schlosspark

Das Salonorchester Ferenc Babari, bekannt aus Funk, Fernsehen und unzähligen Auftritten, ist am Samstag, 13. Juli, um 17 Uhr im Schlosspark Unterleinleiter zu Gast. Mit bekannten und beliebten Melodien von Johann Strauß, Giacomo Puccini, Jules Massenet, Franz Lehar, Emmerich Kalman und Johannes Brahms führen die Mitglieder des Staatstheaters Nürnberg das Publikum "Beschwingt in den Sommer". Das hohe künstlerische Niveau des Ensembles, seine Virtuosität und die perfekte Interpretation der Gruppe sind bezeichnend. Dem aus Budapest stammenden Leiter Ferenc Babari, der auch lange Jahre als Konzertmeister bei den Nürnberger Philharmonikern engagiert ist, gelang es über Jahre, einen neuen farbigen Akzent in die Musikszene der Region zu setzen. Dem Publikum wurde bisher bei jedem Salonmusik-Konzert Freude und Liebe durch diese wunderbare Art Musik vermittelt. Kartenvorverkauf in der Touristinfo Ebermannstadt und dem Lotto- und Ticketshop Kefferstein in der Forchheimer Hornschuchallee. red