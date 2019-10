Salesianerpater Hermann Schulz wird 80

Ein großer Mann feiert seinen 80. Geburtstag. Salesianerpater Hermann Schulz wird am 29. Oktober 80 Jahre alt. Seit genau 25 Jahren hat er intensive Beziehungen in den Landkreis Kronach. Weit mehr als 100 000 Euro sind seitdem allein aus dem Landkreis in seine Projekte in Ruanda und Litauen geflossen.

Ein Teil seines Lebenswerks ist es, dass er schier unendlich viele Menschen zusammen gebracht hat. Seinen runden Geburtstag feiert der Salesianerpater wie seit vielen Jahren in Italien. "Für mich war es klar, dass ich den Menschen ganz konkret helfen musste", erinnert sich Pater Hermann Schulz. Er wurde am 29. Oktober 1939 in Memel (Ostpreußen) geboren. Sein evangelischer Vater Kurt war Deutscher, seine katholische Mutter Else Schulz Litauerin. Seinen Vater verlor er auf der Flucht. Als Flüchtling erlebte er eine Ablehnung wie sie auch heutige Flüchtlinge erfahren, aber auch gute Menschen die ihm halfen. In Italien wurde er zum Priester geweiht. Seitdem erlebt Pater Schulz immer wieder, wie der Geist des Evangeliums lebendig wird und Menschen begeistert. "Wenn du von der Liebe Gottes sprechen willst, musst Du diese Liebe Gottes erfahrbar machen. Das war für mich die Faustregel. Die Liebe Gottes erlebbar machen durch konkrete Taten." Dies war der Beginn seiner Arbeit in Ruanda. Bereichert werden nicht nur die Menschen, denen geholfen wird, sondern auch diejenigen, die helfen, ist der Pater überzeugt. In Ruanda und Litauen hilft er jungen Menschen, die das an andere Menschen weitergeben. Diese helfen bei ihren Besuchen auch uns in Europa, denn dadurch bekommt unser Leben Sinn. Das Wirken von Pater Hermann Schulz wurde auch besonders gewürdigt. Im Sommer 2010 verlieh der deutschen Bundespräsident Christian Wulff Pater Hermann Schulz für seine jahrzehntelange, aufopferungsvolle Arbeit das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. rg