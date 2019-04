Kulmbach vor 18 Stunden

Kirche

Salbung für Kranke

Ein Krankensalbungsgottesdienst findet am Samstag, 4. Mai, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Hedwig in Kulmbach statt. Anschließend lädt die Pfarrgemeinde zur Begegnung bei Kaffee und Kuchen ins Pfa...