Die KEB lädt zu einem Vortrag am Montag, 20. Januar, zu dem Thema "Erkältungsbalsam selbst gemacht - ein Salben-Kurs für Erwachsene" mit der Kräuterkundigen Karin Braun ein. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in die Herstellung einfacher Salben. Zum Schluss kann jeder einen Erkältungsbalsam mit nach Hause nehmen. Die Veranstaltung findet von 18.30 bis 20.30 Uhr im Seminarraum der Katholischen Erwachsenenbildung in Kronach, Klosterstraße 17, statt. Es ist eine Anmeldung unter der Rufnummer 09261/61767 nötig. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. red