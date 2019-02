Salat für Auge und Gaumen

Beim Schaukochen kommt Evi Derrer ins Schwärmen - für Brokkoli. Der strotzt vor "Gesundheit". Reich an B-Vitaminen und Vitamin C, Kalium, Folsäure, enthält viel Eisen, das ist gut fürs Blut. Aufgrund seiner sekundären Pflanzenstoffe stärkt er die Immunabwehr. Ein Tipp von Derrer aus eigener Erfahrung: Brokkoliöl bei trockener, juckender Kopfhaut und Haarausfall. Bei ihr hat es geholfen. Der Brokkoli bildet - zusammen mit Kichererbsen - die Grundlage für einen Salat. "Warum schreckt man den Brokkoli nach dem Garen ab? Natürlich wissen die Frauen die Antwort. "Weil damit die Farbe erhalten bleibt." Um die Farbe zu halten, könnte man auch eine Messerspitze Natron zugeben, verrät Derrer. Auch die Kichererbsen haben wertvolle Inhaltsstoffe. Eiweiß, gesunde Fette, Mineralstoffe, Ballaststoffe. Sie sollen Blutfettwerte senken und gut für die Darmflora sein. Die Kichererbsen bereitet Derrer im Schnellkochtopf zu. Weil sie zeigen will, dass Kochen auch schnell gehen kann. Die Nacht davor werden die Kichererbsen eingeweicht. Das Einweichwasser am besten wegschütten. Zum Salat kommen noch Paprika. Bestreut wird alles mit Walnüssen - die sollen wiederum positiv auf die Herzkranzgefäße wirken durch ihre Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Dazu noch Schnittlauch. In der Marinade darf Koriander und heimisches Rapsöl nicht fehlen.