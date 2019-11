Ein außergewöhnliches sakrales Kirchenkonzert mit "Sigrid und Marina" findet am Freitag, 22. November, in der St.-Nikolaus-Kirche, Kirchenplatz 1, in Ebermannstadt statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Tickets für 25 Euro gibt es in der Touristinfo, im Rathaus, unter Telefon 09191/2811 bei Uli Pechtold sowie an der Abendkasse. Die Schwestern Sigrid und Marina Hutterer stammen aus dem Salzkammergut in Oberösterreich. Das Gesangsduo kommt aus dem Bereich des volkstümlichen Schlagers. Foto: PR