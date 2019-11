Sakraler Tanz

Zum nächsten sakralen Tanz wird am Donnerstag, 21. November, von 19 bis 20.30 Uhr in den Pfarrsaal St. Antonius in Mainleus, Weberstraße 42, eingeladen. In sanfter Bewegung des Reigentanzes zur Ruhe kommen und neue Kraft spüren - das wird an diesem Abend möglich sein. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Es entstehen keine Kosten. Der Veranstalter rät, flache Schuhe und ein Getränk für die kurze Pause mitzubringen. red