Sakraler Tanz im Advent

Einmal im Monat verwandelt sich der Pfarrsaal der Gemeinde St. Antonius in einen Tanzsaal. Der Kreistanz, mal meditativ, dann wieder lebhaft, verbindet Frauen und Männer unterschiedlichen Alters zu einer frohen Gemeinschaft. Der Sakrale Tanz führt am Schluss immer in die Ruhe. Alle Interessierten, die den Sakralen Tanz für sich ausprobieren möchten, sind willkommen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Tanzabend im Advent findet am Donnerstag, von 19 bis 20.30 Uhr im Pfarrsaal von St. Antonius, Mainleus (Weberstraße 42) statt. red