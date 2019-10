Die Ortsgruppe Eggolsheim des Fränkische-Schweiz-Vereins lädt zu einem Vortrag in die Kulturscheune ein. "Von der Bilwitzstaude zum Trudentanz" ist der Titel des Vortrags über sakrale Flurnamen in Franken und im Eggolsheimer Raum von Dr. Joachim Andraschke am Mittwoch, 16. Oktober, um 19.30 Uhr in der Kulturscheune von Eggolsheim. red