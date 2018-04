Saitensprünge

Am Samstag, 5. Mai, ab 20 Uhr rockt das Duo Malte Vief und Jochen Roß den Bildhäuser Hof in Bad Neustadt. Die Künstler schaffen mit viel Herzblut spannende Verbindungen zwischen den musikalischen Welten. Da rockt Bach sein Publikum, oder Deep Purple klingt plötzlich wie ein Komponist des 18. Jahrhunderts. Jeder der mit internationalen Preisen ausgezeichneten Musiker bringt sowohl eine klassische Ausbildung und Karriere als auch Rock-Band-Erfahrung mit. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Lottoannahmestelle Arnold in Bad Neustadt, Tel.: 09771/4053 und an der Abendkasse. Foto: Thomas Nutt